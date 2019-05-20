Zarif’ten Trump’a yanıt: Cengiz Han ve İskender’ler göçtü, İran bin yıldır ayakta

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam İran’a ilişkin yaptığı paylaşımına yanıt verdi: “#BirİranlıyıAslaTehditEtme. Saygı duymaya çalış – işe yarıyor!”

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! Reklam

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

Trump, İran’la gerilime ilişkin dün akşam Twitter hesabından “İran savaş isterse bu resmen sonu olur. Bir daha asla ABD’yi tehdit etmeyin!” diye yazmıştı.

Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump hopes to achieve what Alexander, Genghis & other aggressors failed to do. Iranians have stood tall for millennia while aggressors all gone. #EconomicTerrorism & genocidal taunts won't "end Iran". #NeverThreatenAnIranian. Try respect—it works! — Javad Zarif (@JZarif) May 20, 2019

Zarif, Trump’ın hesabını da etiketleyerek verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: “B Takımı tarafından galeyana getirilen @realdonaldTrump Cengiz Han, Büyük İskender ve diğer saldırgan liderlerin yapamadığını yapmaya çalışıyor. Tüm bu saldırganlar göçtü gitti ama İranlılar bin yıldır ayakta. #EkonomikTerör ve soykırımsal iğnelemeler ‘İran’ın sonunu getirmez’. #BirİranlıyıAslaTehditEtme. Saygı duymayı dene – işe yarıyor!”