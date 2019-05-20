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Yaramazlara biraz batar!

Zarif’ten Trump’a yanıt: Cengiz Han ve İskender’ler göçtü, İran bin yıldır ayakta

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam İran’a ilişkin yaptığı paylaşımına yanıt verdi: “#BirİranlıyıAslaTehditEtme. Saygı duymaya çalış – işe yarıyor!”

Trump, İran’la gerilime ilişkin dün akşam Twitter hesabından “İran savaş isterse bu resmen sonu olur. Bir daha asla ABD’yi tehdit etmeyin!” diye yazmıştı.

Zarif, Trump’ın hesabını da etiketleyerek verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: “B Takımı tarafından galeyana getirilen @realdonaldTrump Cengiz Han, Büyük İskender ve diğer saldırgan liderlerin yapamadığını yapmaya çalışıyor. Tüm bu saldırganlar göçtü gitti ama İranlılar bin yıldır ayakta. #EkonomikTerör ve soykırımsal iğnelemeler ‘İran’ın sonunu getirmez’. #BirİranlıyıAslaTehditEtme. Saygı duymayı dene – işe yarıyor!”

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