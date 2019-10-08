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Yaramazlara biraz batar!

Zarif, Çavuşoğlu’nu aradı: İran da Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı ve ‘Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonuna karşı olduklarını’ belirtti.

Fotoğraf: Reuters

İran devlet medyası IRIB’in haberine göre, Zarif ABD’nin Suriye’deki birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından dün gece Çavuşoğlu’nu aradı.

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Haberde iki bakan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Muhammed Cevad Zarif askeri operasyona karşı çıktı ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı duyulması gerektiğini, terörizmle mücadele edilmesine ihtiyaç olduğunu ve Suriye’de istikrar ve güvenlik sağlanması gerektiğini vurguladı.”

‘Operasyon Türkiye’nin güvenlik endişelerini bitirmez’

İran Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise, ‘Türk askeri güçlerinin Suriye topraklarına girme ihtimaliyle ilgili endişe verici haberlerin takip edildiği ve bu tür bir eylemin gerçekleşmesinin Türkiye’nin güvenlik endişelerini bitirmeyeceği gibi mal ve cana zarar gelmesine yol açacağı’ belirtildi.

ABD, Türkiye’nin olası bir operasyonuna katılmayacağını ve desteklemeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki bazı güçlerini çekmeye başlamıştı. Bunun yanısıra Trump, Türkiye’yi ‘kendisine çizilen sınırı aşarsa ekonomisini mahvetmekle’ tehdit etmişti.

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