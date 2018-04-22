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Yaramazlara biraz batar!

‘Zara, Türkiye’den çekiliyor’ iddiası: Dolar üzerinden verilen kiralar zarar ettiriyor

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İspanyol giyim markası Zara’nın, zarar ettiği gerekçesiyle Türkiye’deki mağazalarını kapatmaya başladığı iddia edildi.

Para Analiz’in haberine göre alışveriş merkezlerinde (AVM) dolar üzerinden ödenen kiraların büyük firmaları dahi zor duruma soktuğu belirtilirken, metrekare başı cironun 16 aydır aralıksız düştüğü aktarıldı.

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Haberde, bu durumdan olumsuz etkilenen markalardan birinin de Zara olduğu belirtildi.

İspanyol markanın, Metrocity AVM’deki mağazalarını kapattığı, Zorlu Center’daki mağazalarınıysa tek bir çatı altında toplama kararı aldığı öne sürüldü.

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Zara’nın Türkiye’den çekileceği yönündeki iddialar, uzun bir zamandır şirket yöneticileri tarafından yalanlanıyordu. Zara yetkilileri, çekilmek bir yana yeni mağazalar açtıklarını iddia ediyordu.

Haberde ayrıca, Zara’nın Metrocity’deki eski mağazasının yerine Fashion&More ve Glam Foot tabelalarının asıldığı ve Zorlu Center’daki mağazasının tadilatta olduğu, ne zaman açılacağınınsa belirsiz olduğu aktarıldı.

93 ülkede iki binden fazla mağazası olan Zara, 1988 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

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