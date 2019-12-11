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Yaramazlara biraz batar!

Zapata’nın çıplak resmini sergileyen müze basıldı

Devrimci Emiliano Zapata’nın Meksika’nın başkenti Meksiko’daki ‘Güzel Sanatlar Sarayı’ adlı müzede sergilenen çıplak resmi, ailesi ve onu kahramanları olarak görenleri kızdırdı.

Fotoğraf: Reuters

Müze, Meksika devriminin lideri Zapata’nın ölümünün 100’üncü yıldönümü nedeyle açılan, 141 tablonun yer aldığı sergiye Fabián Cháirez’in ‘La Revolución’ (Devrim) adlı tablosunu da dahil etti. Zapata’nın at üzerinde, pembe bir şapkayla çıplak resmedildiği tablonun sergilenmesi tepki çekti.

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Yüzlerce kişi binayı basarak, “Yakın o resmi” diye slogan attı. Torunu Jorge Zapata González, tablonun kaldırılmasını isteyerek, “Buna izin veremeyiz” dedi.

“Biz akrabaları ve onun izinde gidenler generalimizin böyle bir küçültücü bir şekilde yansıtılmasını istemiyoruz” diyen González resim kaldırılmazsa dava açılacağını söyledi.

Protestocular, tablo kaldırılana kadar müzenin kapısından ayrılmama kararı alırken Cháirez, “Onun erkekliğini yüceltme düşüncesiyle yaptım” dedi.

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Serginin Şubat 2020’ye kadar süreceğini duyuran müze yönetiminin açıklamasında ise tablonun kaldırılmayacağı belirtildi. Küratör Luis Vargas da sanata sınır getirilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Konu Twitter’da da tartışıldı. Kimileri protestoculara destek verdi, kimileri sanatın özgür olması gerektiğini savunarak resmin sergilenmeye devam etmesi gerektiğini savundu.

Birçok Meksikalı için ‘kahraman’ olan Zapata, 1919’da 39 yaşındayken suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.

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