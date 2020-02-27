Zanaat ve sanatı buluşturan sergi İstanbul Modern’de

İstanbul Modern’in Ekim 2018’de İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul’daki zanaatkârlarla üretim yapmak üzere buluşturdu. Zanaat ustalarıyla çalışmalar yapan sanatçıların yeni yapıtlarının yer aldığı, dün açılan sergi ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’, izleyiciyi İstanbul’un köklü zanaat geçmişini çağdaş bir mercekle düşündürmeye devam ediyor.

‘Yumuşak İniş’- Servet Koçyiğit

Misafir sanatçılar, İstanbul’da ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek eserlerini üretti. İstanbul’daki zanaatlardan ilham alarak ortaya çıkan üretimlerin sergilendiği serginin küratörlüğünü, İstanbul Modern’in küratöryel ekibinden Öykü Özsoy ve Ümit Mesci üstlendi.

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‘Siyahlıktan Çıkagelenler’ – Rodrigo Hernández

Sergide yapıtları yer alan sanatçılar şöyle sıralanıyor: Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernández (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Utsjoki ve Numminen), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia) ve Jorinde Voigt (Berlin).

Rodrigo Hernández ve ebru ustası Nesime Kantar

Sanatçılara ilham kaynağı olan zanaatların ustaları ise şu isimler: Metal ustası Artin Aharon, metal sıvama ustası Lokman Çilingir, döşeme ustası Abdullah Doğan, heykeltıraş Betina Hobeş, ebru ustası Nesime Kantar, yorgancı Abdullah Karahan, nakışçı Özgü Karcı, yazma ustası Veliye Martı, halı üreticisi Erhan Ör, metal dövü ustası Zeki Topbaş ve marangoz Gökmen Uzun.

‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’, geleneksel üretim tekniklerini güncel bir bakış açısıyla yorumlayan sanatçıların yapıtlarının yanı sıra İstanbul’daki Harbiye Askeri Müze ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Koleksiyonu’ndan ödünç alınan, İstanbul’un kültürel zenginliğine ışık tutan tarihi objelere de yer veriyor.

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Sergi, 23 Ağustos’a kadar görülebilir.