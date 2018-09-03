Zammın faturası: Vatandaş elektriğe yılda 132 lira fazla ödeyecek

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), son elektrik zammının ardından faturaya yılda 132 lira daha fazla ödeneceğini açıkladı. Yıllık fatura 1512 liraya çıkacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Eylül itibariyle konutta elektriğe yüzde 9 zam yapıldığını açıklamıştı.

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Yazılı açıklama yayınlayan EMO, enerjiye ‘üç ayda bir zam’ mekanizmasının ortadan kaldırılarak ‘her ay zam’ düzenine geçildiğini, geçen ayın ardından bu yıl da zam yapıldığını kaydetti.

EPDK, normalde 1 Ekim’de yapması gereken zammı 1 Eylül’de yapmıştı.

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EMO, zamların ‘çıplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelini kapsayan perakende enerji bedellerine yapılan yüksek zamlar’dan kaynaklandığını aktardı.

Kalem kalem artış

Açıklamada, zamlardan sonra artan fiyatlar şöyle sıralandı: “Yeni zamlarla birlikte faturalara yansıtılan elektrik fiyatları kilovatsaat başına; ticarethanelerde 48.37, aydınlatmada 44.87, konutlarda 44.01, tarımsal sulamada 42.57, sanayide 41.96, genel aydınlatmada 39.52, şehit aileleri ve muharip malul gazilerde 21.07 kuruşa çıktı. Geçen yıl sonuna göre bakıldığında; fon ve vergi kesintileri hariç olan bu fiyat düzeyleriyle her 100 kilovat saat tüketim için sanayi kullanıcılarından 12.89 lira, ticarethanelerden 14.9 lira, meskenlerden 10.83 lira, şehit aileleri ve muharip malul gazilerden 5.12 lira, tarımsal sulama abonelerinden 13.12 lira, aydınlatma giderleri için kamu bütçesinden 13.72 lira, genel aydınlatma için de 8.38 lira daha fazla tahsilat yapılacak.

Bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 230 kilovat saat elektrik harcadığı dikkate alındığında, fon ve vergi kesintileri de eklendiğinde konutların aylık faturası 126 liraya çıkacak. Geçen ay yapılan zamla aynı faturanın 115 lira olduğu göz önüne alınırsa, 1 ay içinde gelen zam 10 lirayı bulmuş oluyor. Geçen yıla göre ise konutların elektrik faturalarındaki artış 31 TL’ye ulaştı.”

‘Zamlar devam edecek’

EMO, yüksek zamların bir kısır döngüye girildiğinin işareti olduğunu belirterek elektrik fiyatlarındaki artışın, tüm ürünlerde artış olacağı anlamına geldiğini ifade etti. Açıklamada, ekonomideki krizin de elektriğe zamların devam edeceğini gösterdiği anlatıldı.