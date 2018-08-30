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Yaramazlara biraz batar!

Zamlar ve stokçuluk bakanlık takibinde: Engelleyici tedbirler sürecek

 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘piyasadaki dalgalanmayı fırsat bilerek stokçuluk yapanlar’ı uyardı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında yine hızla değer kazanmasıyla eş zamanlı olarak Twitter’dan paylaşım yapan bakan, piyasalarla ilgili uyarılarda bulundu.

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Pekcan şunları yazdı: “Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb. piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir.”

Bakanlık olarak gelişmeleri takip ettiklerini kaydeden bakan, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini dile getirdi.

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