Zamanlama manidar! Vodafone Arena’da ‘yeni anayasa’ pankartı, çArşı’dan ‘Atatürk’ün izindeyiz’ mesajı

Beşiktaş taraftar grubu çArşı’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan, “Atatürk’ün izindeyiz, izinde kalacağız” tweet’inin zamanlaması dikkat çekti.
Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Arena’da düzenlenen ‘Şehitlere saygı maçı’ organizasyonunda, ‘Gençlik istedi, yeni anayasa geliyor’ pankartı açılarak ‘başkanlık sistemi propagandası’ yapılmıştı.
‘İzindeyiz, izinde kalacağız!’
Tam da bu organizasyonun başladığı dakikalarda, yıkılan İnönü Stadı’nda açılan, ‘Atatürk’ün kulübüyüz, Atatürk’ün izindeyiz’ pankartının yer aldığı fotoğrafla birlikte, “İzindeyiz, izinde kalacağız!” mesajı çArşı’nın Twitter hesabından paylaşıldı.
İzindeyiz
İzinde kalacağız! pic.twitter.com/Ea71oqj077
— çArşı (@forzabesiktas) 22 Aralık 2016