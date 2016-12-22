Zamanlama manidar! Vodafone Arena’da ‘yeni anayasa’ pankartı, çArşı’dan ‘Atatürk’ün izindeyiz’ mesajı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili Mevlüt Mert Altınbaş’ın anesi Hamidiye Altıntaş, “Benim çocuğum içine kapanık sessiz ve sakin bir çocuktu” derken babası Esrafil Altıntaş da, “Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı” dedi.