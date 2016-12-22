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Yaramazlara biraz batar!

Zamanlama manidar! Vodafone Arena’da ‘yeni anayasa’ pankartı, çArşı’dan ‘Atatürk’ün izindeyiz’ mesajı

 

Beşiktaş taraftar grubu çArşı’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan, “Atatürk’ün izindeyiz, izinde kalacağız” tweet’inin zamanlaması dikkat çekti.

Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Arena’da düzenlenen ‘Şehitlere saygı maçı’ organizasyonunda, ‘Gençlik istedi, yeni anayasa geliyor’ pankartı açılarak ‘başkanlık sistemi propagandası’ yapılmıştı.

Fotoğraf: Twitter

‘İzindeyiz, izinde kalacağız!’

Tam da bu organizasyonun başladığı dakikalarda, yıkılan İnönü Stadı’nda açılan, ‘Atatürk’ün kulübüyüz, Atatürk’ün izindeyiz’ pankartının yer aldığı fotoğrafla birlikte, “İzindeyiz, izinde kalacağız!” mesajı çArşı’nın Twitter hesabından paylaşıldı.

‘Şehitlere saygı’ maçında ‘başkanlığa destek’ pankartı: Gençlik istedi, yeni anayasa geliyor

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