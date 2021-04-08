Zamanında 10 cente satılmış: Süpermen’in ilk kez okurla buluştuğu çizgi roman rekor fiyata alıcı buldu

Süpermen’in ilk kez okurla buluştuğu çizgi roman, açık artırmayla rekor fiyata satıldı: 3.25 milyon dolar (yaklaşık 26.5 milyon lira).

Fotoğraf: Comic Connect

Bu rakam, 1938’de yayınlandığında 10 cente satılan dergiyi dünyanın en değerli çizgi romanı yaptı.

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Action Comics’in ilk sayısının kapağında havaya kaldırdığı arabayla ‘süpermenliğini yapan‘ Süpermen resmediliyor.

Çizgi roman Süpermen’in çıkış hikayesini anlatıyor ve süper kahraman türünün başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Bu çok özel sayıdan yaklaşık 100 tane kaldığı tahmin ediliyor.

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Çizgi romanı satan kişi üç yıl elinde bulundurmasının ardından satıştan 1 milyon dolar kar etti.

Açık artırmayı düzenleyen Comic Connect, alan kişinin kimliğini açıklanmazken bu alanda yeni bir yatırımcı olduğunu belirtmekle yetindi.

Aynı sayının bir başka kopyası 2014’te eBay üzerinden 3.2 milyon dolara satılmıştı.