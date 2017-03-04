Zamanaşımı gerekçesiyle kapatılan Hasan Ocak dosyası sil baştan

Gözaltına alındıktan sonra cenazesi bulunan Hasan Ocak’ın zamanaşımı gerekçesiyle kapatılan soruşturmasına yeniden başlanacak.

Ocak, 21 Mart 1995’te İstanbul’da evine giderken gözaltına alınmış, 58 gün sonra kimsesizler mezarlığında gömüldüğü ortaya çıkmıştı.

Ocak’ın ölümüyle ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, 17 Ekim 2016’da alınan kararla 20 yıllık zamanaşımı süresini doldurduğu için kapatıldı.

Ocak ailesinin avukatı Gülseren Yoleri, savcılığın kararına 29 Kasım 2016’da itiraz etti.

Yeniden soruşturma

İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmanın yeniden başlatılarak genişletilmesine karar verdi.

Suça dair ‘yeterli şüphe’ bulunduğunu bildiren hakimlik, ‘maddi hakikatin değerlendirilmesi ve takdirinin bağımsız mahkemelere bırakılması’ gerektiğini ifade etti.

Etkin soruşturma yapılsın

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’a konuşan Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak, “22 yıldır savcılar etkin bir soruşturma yürütmedi. Tanıklar dinlenmedi. 22 yıl sonra bir hâkim sesimizi duydu. İlk kez umutluyuz. Adalet istiyoruz. Bu karar da adaletin sağlanması için atılan bir adım oldu” dedi.