Zam bekleniyor: Bakana göre ‘kur ayarı’ndan sonra ‘ilaç sıkıntısı’ bitecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta itibariyle 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısının sona ereceğini, yeni kur ayarlamasını takiben ithal ilaç sıkıntısının da son bulacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İlaçların kur güncellemesi nedeniyle 19 Şubat’tan itibaren zamlı satılacağı belirtilmiş, bugünkü düşük fiyattan satış yapmak istemeyen ilaç firmalarının da üretim ve ithalatta azaltmaya gittiği öne sürülmüştü. Bazı depo ve eczanelerin stoklama yoluna gitmesinin de etkisiyle piyasada bulunamayan ilaç sıkıntısının giderek büyüdüğü kaydedilmişti.

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‘Arz sıkıntısı son bulacak’

Bakan piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili CNN Türk’teki açıklamasında, bu hafta itibariyle 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısının son bulacağını söyledi. Koca, kur güncellemesi öncesinde bulunamayan ilaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirildiğini de belirterek, bunun kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Koca, NTV’deki açıklamasında da yeni kur ayarlamasını takiben ithal ilaç sıkıntısının sona ereceğini belirtti.

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Bakan ayrıca 81 ilde yapılan denetimlerde stok yapanların cezalandırıldığını ifade etti.

Referans fiyat sistemi

Hükümet, ilaç harcamalarını kontrol altına alabilmek için ‘referans fiyat’ sistemini kullanıyor. Buna göre, ilaçların ecza deposuna satış fiyatının belirlenmesinde, Avrupa Birliği’nde referans alınan beş ülkedeki en düşük satış fiyatını avro cinsinden referans kabul ediyor. Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak fiyatlandırmada kullanılacak avro değerini ilan ediyor. Avro değerinin bir önceki yıla göre artması durumunda karar, beş gün sonra yürürlüğe giriyor ve bir yıl boyunca geçerli oluyor.

İlgili tebliğe göre, yeni avro kurunun 14 Şubat’a kadar belirlenmesi gerekiyor.