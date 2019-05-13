Zafer Arapkirli’nin RS FM’deki programına beş gün yayın durdurma cezası

Rusya’nın Sesi (RS) FM radyo istasyonunda gazeteci Zafer Arapkirli’nin ülkenin sunduğu Seyr-i Sabah programına beş günlük yayın durdurma cezası geldi.

Arapkirli Twitter hesabından yaptığı ‘KAPALIYIZ’ başlıklı duyuruda “RTÜK’ün aldığı beş günlük yayın durdurma kararı nedeniyle Seyr-i Sabah’ı beş gün süre ile yapamıyoruz. 20 Mayıs’ta görüşmek üzere” dedi.

Arapkirli programında gazetelerin manşetlerini inceliyor, gündeme dair sıcak konuları tartışıyor ve aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin de olduğu program konuklarıyla sohbet de ediyor.