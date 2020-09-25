Zafer Arapkirli: Yapısı ile oynamadıkları bir tane kurum kaldı mı?

Bugünkü duruma bakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısı ile hem teknik hem de içerik olarak oynamadıkları bir tane kurum, bir tane organ, bir tane kuruluş ve mektep kaldı mı?

Tanımlar ve görevler öylesine karmakarışık hale geldi ki her sabah yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile durum iyice içinden çıkılmaz hale geliyor.

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Kimin ne ile ilgilendiği ve neyin çözümünün kimden bekleneceği de tam bir kaosa dönüşmüş halde.

Başında ‘Çokomelli Damat’ın bulunduğu kasa (siz Hazine diyebilirsiniz) zaten tamtakır olduğu için artık nereye neyin harcandığı da sorgulanamadığından tam bir ‘mevlam kayıra’ iklimi oluştu.

Zafer Arapkirli’nin yazısı