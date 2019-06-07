Zafer Arapkirli: VIP salonlarının nasıl yolgeçen hanı olduğunu bilmiyor muyuz sanıyorsunuz?

Ama beni daha çok Sayın Vali’nin tavrı rahatsız etti. Tipik bir ‘Parti Devlet Valisi‘ tavrı bu. Konumu ve görevi ne olursa olsun, vatandaşlara ‘bizden olanlar-olmayanlar’ muamelesi yapmaya kalkan tipik bir ‘partili bürokrat’ tavrı. Yani, Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Benim Valiiiim.. BenimKaymakamım.. Benim Bakanıııım” hitap şeklinin içini dolduruyor.

İyi de, o Sayın Vali’ye sormak gerekiyor. “Sizin Parti”nin mensupları, elemanları,aileleri ve yakınları o VIP salonlarındangeçerken de ‘Yönetmelik şöyle diyor böyle diyor…’ diye başlayan cümlelerikuruyor musunuz? O VIP salonlarının (her dönemde) özellikle de bu dönemde nasıl bir çiftlik, nasıl bir yolgeçen hanı durumunda olduğunu bilmiyor muyuz sanıyorsunuz?

Zafer Arapkirli’nin yazısı