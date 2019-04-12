Zafer Arapkirli: Utanç verici sayfalar yazılıyor, aynı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve sonrakilerde olduğu gibi

Seçim sürecine polis sirenleri, ev baskınları ve tek tek çalınan kapı zilleri damgasını vurmuş durumda. Ülkenin İçişleri Bakanı, yargıçları yani seçim kurullarını elinin tersi (emrindeki silahların kabzası) ile bir kenara itiyor. Yürütme’nin (yani iktidar partisinin) emrindeki kolluk gücünü kapılara yollayarak tek tek sorgulama yaptırıyor ve toplayacağı sözde delilleri, olası bir ‘seçim tekrarı’ için malzeme yapmak üzere canla başla çalışıyor. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Polis, yani kolluk kuvveti (anayasa gereği) seçim sürecinde asıl güç ve irade sahibi olan Mahkeme’nin (YSK) talebi ile devreye girebilir. Mahkemeye kendi kafasına göre ‘malzeme taşımak’ suretiyle değil.

Buna “Buz gibi darbe” demeyelim de neye diyelim?

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Ağır bir yetki istismarı ve anayasa ihlali söz konusudur. İnsanların bu kez ‘tank paleti sesiyle’ değil ‘zil sesiyle’ uyandığı bir darbeye tanık olmaktayız. Bunun lamı cimi yoktur.

Dünyaya rezil olunmakta ve gelecek nesillere “O yıllarda Türkiye’de neler yapıldı bir bilseniz…” diye anlatılacak utanç verici sayfalar yazılmaktadır. Aynı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve sonrakilerde olduğu gibi.

Zafer Arapkirli’nin yazısı