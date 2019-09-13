Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: Ülkedeki bilcümle belanın sorumlusu HDP’den hesap sorulmalı!

Hepsinin, ama hepsinin müsebbibi olan, bu ülkedeki bilcümle belanın sorumlusu HDP’den hesap sorulmalı!
“E peki, hükümet ne olacak? İktidar partisinin hiç mi sorumluluğu yok bu işlerde?” diyenlere “Acıları yarıştırma ulan! Utanmıyor musun? Yoksa PKK sevicisi misin sen? Hendek kazdılar işte. Kazmadılar mı? İmralı’nın, Kandil’in emri ile şey ettiler. Osman Öcalan’ın elindeki kan… ‘O’nu bile utanmadan TRT’ye şey ettiniz” diye mukabele edilmeli…
Utanmadan. Pişkin pişkin. Utanacak bir şey yok, ‘rezil olmak’, kavramı bu ülkenin sözlüklerinden silineli çoooook oldu, nasıl olsa.

Zafer Arapkirli’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

Bir 12 Eylül dramı: Annesi, mezarını çiçeklerle donatamadan öldü

Devrimci Hayrettin Eren; 12 Eylül darbesinden sonra, 21 Kasım 1980’de gözaltına alındı ve ‘kayboldu’. 39 yıl bir mezarı bile olmayan oğlunun acısıyla yaşayan annesi Elmas Eren üç hafta önce hayatını kaybetti. Eren’i ve yaşananları gazeteci kardeşi Faruk Eren anlattı.

Büyük projelerde imzası var: Nas İnşaat’a haciz

Çok sayıda altyapı ve üstyapı projesini üstlenen Nas İnşaat A.Ş. hakkında haciz kararı alındı. Bir beton firması, alacağını tahsil edemeyince, bugün şirketin merkezinde haciz işlemi yaptı. İBB ve KİPTAŞ başta olmak üzere belediyelere geniş ölçekli işler yapan şirketin sahibi Esat Ulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın bir isim olarak biliniyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...