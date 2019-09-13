Zafer Arapkirli: Ülkedeki bilcümle belanın sorumlusu HDP’den hesap sorulmalı!

Hepsinin, ama hepsinin müsebbibi olan, bu ülkedeki bilcümle belanın sorumlusu HDP’den hesap sorulmalı!

“E peki, hükümet ne olacak? İktidar partisinin hiç mi sorumluluğu yok bu işlerde?” diyenlere “Acıları yarıştırma ulan! Utanmıyor musun? Yoksa PKK sevicisi misin sen? Hendek kazdılar işte. Kazmadılar mı? İmralı’nın, Kandil’in emri ile şey ettiler. Osman Öcalan’ın elindeki kan… ‘O’nu bile utanmadan TRT’ye şey ettiniz” diye mukabele edilmeli…

Utanmadan. Pişkin pişkin. Utanacak bir şey yok, ‘rezil olmak’, kavramı bu ülkenin sözlüklerinden silineli çoooook oldu, nasıl olsa.

Zafer Arapkirli’nin yazısı