Zafer Arapkirli: Türkiye’yi ‘yönetiyor taklidi’ yapıyorlar

Son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler iktidarın giderek daha da fazla çaresizlik, panik ve yolunu iyice kaybetmişlik içinde olduğunu gösteriyor. Ama bu tabloyu değerlendirirken, sadece karşımızda duran siyasi kadroların beceriksizliği ve ideolojik arka planları ile izah etmek, yetersiz ve eksik olur.

Kuşkusuz, Türkiye’yi ‘yönetiyor taklidi yapan’ bu siyasi kadro, gerek ekonomide gerekse dış politikada yetersizlikleri ve ülkeyi her anlamda, gerek fiili gerekse fikri dışa bağımlılık yüzünden vahim bir savrulmuşluk hali yaşıyor. Ancak, ülkemizin bütün bunları, teorik olarak da olsa gidermesi mümkün tedavi ve müdahale araçlarından yoksun olması da, gelinen noktanın en önemli nedenlerinden biri.

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Zafer Arapkirli’nin yazısı