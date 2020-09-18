Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: Tekke-vaziye, tarikat vs. ‘zararlı faaliyet’ kabul edilecek, bu kadar basit

Geçen hafta da yazmıştım, birtakım reyting peşinde meslek erbabı da bunları ‘kakara-kikiri’ tarzı TV röportajlarında ağırladıkları ‘Tontiş-tatlı-esprili-zararsız-insancıl-gerçek(!)’ cüppeliler, sarıklılar, poturlular, takkeliler tercih edilecek. Ama taciz-tecavüz-badeleme vs. iğrençlikleri ile deşifre olmuşlar ‘tukaka’ edilip temizlenerek sözüm ona ‘adalet ve asayiş’ temin edilecek o cephede.. Öyle mi?

Çare son derece açık ve net biçimde ortada duruyor hanımlar, beyler.

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Mustafa Kemal ATATÜRK’ün rehberliği ve önderliği ile çıkarılmış yasalar var ortada. Bunların içerik ve biçim olarak toplumsal yaşama verdikleri zarar da…

Yasaları uygulayacaksınız olacak bitecek. Din-inanç alanındaki düzenlemelerin yasal çerçevesi ne ise (Diyanet, camiler, imam hatip eğitimi vs.) o çerçevede hayata geçirilecek. Gerisi de sadece ve sadece insanların birey ve aile olarak kendi iç vicdani uhrevi hayatlarının mevzusu olacak. Bunun dışında tekke-vaziye, tarikat, cemaat, medrese vs. örgütlenmeler ‘zararlı faaliyet’ kabul edilecek. Bu kadar basit ve net.

Zafer Arapkirli’nin yazısı

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SON HABERLER

İçişleri bakanının, AYM başkanına yönelik ifadeleri üzerine…

Geçen ay başladığım ‘hükümet sistemleri’ yazı dizisinin dokuzuncusunun, Selahattin Demirtaş’ın parlamenter sistem önerisi üzerine olacağını söylemiştim. Ancak Demirtaş’ın önerisiyle ilgili yazıyı bir gün erteleyip İçişleri Bakanı’nın AYM Başkanı’na yönelik ifadeleri üzerine çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum.

Erdoğan’a göre ‘en samimi demokrasi’ bizde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu Türkiye modelidir. Başka yerde insani değerler üzerine bina edilmiş böylesine samimi bir demokrasi, adil bir kalkınma hedefi, köklü bir hak ve adalet ideali bulamazsınız” dedi.

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