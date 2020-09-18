Zafer Arapkirli: Tekke-vaziye, tarikat vs. ‘zararlı faaliyet’ kabul edilecek, bu kadar basit

Geçen hafta da yazmıştım, birtakım reyting peşinde meslek erbabı da bunları ‘kakara-kikiri’ tarzı TV röportajlarında ağırladıkları ‘Tontiş-tatlı-esprili-zararsız-insancıl-gerçek(!)’ cüppeliler, sarıklılar, poturlular, takkeliler tercih edilecek. Ama taciz-tecavüz-badeleme vs. iğrençlikleri ile deşifre olmuşlar ‘tukaka’ edilip temizlenerek sözüm ona ‘adalet ve asayiş’ temin edilecek o cephede.. Öyle mi?

Çare son derece açık ve net biçimde ortada duruyor hanımlar, beyler.

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Mustafa Kemal ATATÜRK’ün rehberliği ve önderliği ile çıkarılmış yasalar var ortada. Bunların içerik ve biçim olarak toplumsal yaşama verdikleri zarar da…

Yasaları uygulayacaksınız olacak bitecek. Din-inanç alanındaki düzenlemelerin yasal çerçevesi ne ise (Diyanet, camiler, imam hatip eğitimi vs.) o çerçevede hayata geçirilecek. Gerisi de sadece ve sadece insanların birey ve aile olarak kendi iç vicdani uhrevi hayatlarının mevzusu olacak. Bunun dışında tekke-vaziye, tarikat, cemaat, medrese vs. örgütlenmeler ‘zararlı faaliyet’ kabul edilecek. Bu kadar basit ve net.

Zafer Arapkirli’nin yazısı