Zafer Arapkirli: ‘Tekâmül etmiş’ olmak Demirtaş’la Kavala’nın bile hukukuna saygılı olmaktan geçer

Demirtaş da Kavala da benim babamın oğulları değil. Onlar hakkında düşündüklerinin, hissettiklerinin, hatta bildiklerinin on katını hattâ beterini düşünüyor, hissediyor olabilirim.

Ama seninle ayrıldığımız nokta burası: ‘Tekâmül etmiş insan gibi davranmak’ onların bile (evet onların bile) hukukuna saygılı olmaktan geçer.

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Ve bunun Yüce Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün mirası ile, öğretisi ile, onun ilkeleri ile filan çelişen bir yanı yoktur. Tam tersine Laik Demokratik Sosyal bir Hukuk devletinin temellerini atan o Yüce Önder’e saygı bunu gerektirir.

Hâlâ anlatamadıysam… Acil şifalar dilerim.

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Zafer Arapkirli’nin yazısı