Zafer Arapkirli: Tarikatlarla üç-beş oy için iyi geçinmek değil, yanından bile geçmemek gerek

İBB’nin yeni başkanı Sayın İmamoğlu’nun, geçen günlerde ‘içkisiz sosyal tesisler, kadın-erkek ayrı havuzlar’ niyetlerini eleştirmiş ve bunun ‘daha önceki yönetimlerin uyguladığı ayrımcılığının sürdürülmesi anlamına geleceğini, laik ve çağdaş yaşamı savunmasını beklediğimiz bir lidere yakışmadığını’ anlatmıştım.

Önceki gece de bir TV mülakatında ‘cemaatler ve tarikatlar’ konusundaki anlaşılmaz bir tolerans gösterisini hayretle izledik. Bunların ‘organik olanlar olmayanlar’ diye kategorize edildiğini ve (o bilinen klasik söylemle) ‘bu toplumun bir gerçeği olduğu, iyi geçinmenin şart olduğunu’ söylemesi de cabası.

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Laikliğin, yani din temelinde örgütlenme ve mücadeleleri (evet bunların bir mücadelesi bir davası, kavgası olduğunu hatırlatmak gerekiyor) söz konusu olan bu yapılarla üç-beş oy için iyi geçinmek değil, yanından bile geçmemek gereğini de hatırlatmak, ATATÜRK ideolojisine bağlı bir birey olarak boyun borcudur diye düşünüyorum.

Zafer Arapkirli’nin yazısı