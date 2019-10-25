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Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: Soçi mutabakatının ruhu ‘Esad’la iyi geçinmeye mecbursun’

Hem Suriye’de hem Ortadoğu’da hem de dünyada önemli bir dönemeç sayılacak Soçi Mutabakatına baktığımızda, mahallenin yeni ağabeyi durumuna geçtiğinde herkesin mutabık olduğu Vladimir Putin’in mütevazı Soçi Sarayı Odası’nda varılan mutabakatın bütün maddeleri bir yana asıl ruhunu bal gibi de “Bundan böyle Esad’la iyi geçinmeye ve sorunları onunla çözmeye mecbursun” mesajı oluşturuyor.

Satır aralarındaki 30 Ekim’de Cenevre’de masaya oturma öncesinde ve o masada ‘didişmeyeceksiniz’ notu da, metnin ‘bonus’u.

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Zafer Arapkirli’nin yazısı

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