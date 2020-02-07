Zafer Arapkirli: ‘Siyasi ayak’ iyice işkillenmiş, ‘boru’ muhabbetiyle Başbuğ susturulmak isteniyor

26’ncı Genelkurmay Başkanı E. Orgeneral İlker Başbuğ’un, adeta bir ‘habis sivilceyi patlatırcasına’ yaptığı en son açıklama da göstermiştir ki ‘Siyasi ayak’ iyice işkillenmiş ve ‘Boru – moru’ muhabbeti ile Sayın Başbuğ susturulmak istenmektedir.

O dönem yaptığı malum ‘Borulu basın toplantısı’ (29 Nisan 2009), kumpasçıları, Taraf – Zaman – Bugün vb. alçak tetikçileri ve Cumhuriyet düşmanı iblisleri nasıl rahatsız ettiyse, bugün de o ‘rahatsızlığın hortladığı’ görülmektedir. 2009 – 2020 arasındaki bakış farkının, 2020 Pennsylvania – Ankara arasındaki bakış farkının ibret verici biçimde ‘sıfırlandığını’ gösteren emareler ortadadır.

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Haydi, daha açık yazayım:

FETÖ ölmemiş, dipdiri ayaktadır. Direnmektedir.

Kumpas mağduru bir eski Genelkurmay başkanı (yine – yeniden) “boru”yu gösterdiği anda, karşısında bir ‘Takkeli – Terli atletli’ cephe bulmuştur.

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Zafer Arapkirli’nin yazısı