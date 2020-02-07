Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: ‘Siyasi ayak’ iyice işkillenmiş, ‘boru’ muhabbetiyle Başbuğ susturulmak isteniyor

26’ncı Genelkurmay Başkanı E. Orgeneral İlker Başbuğ’un, adeta bir ‘habis sivilceyi patlatırcasına’ yaptığı en son açıklama da göstermiştir ki ‘Siyasi ayak’ iyice işkillenmiş ve ‘Boru – moru’ muhabbeti ile Sayın Başbuğ susturulmak istenmektedir.

O dönem yaptığı malum ‘Borulu basın toplantısı’ (29 Nisan 2009), kumpasçıları, Taraf – Zaman – Bugün vb. alçak tetikçileri ve Cumhuriyet düşmanı iblisleri nasıl rahatsız ettiyse, bugün de o ‘rahatsızlığın hortladığı’ görülmektedir. 2009 – 2020 arasındaki bakış farkının, 2020 Pennsylvania – Ankara arasındaki bakış farkının ibret verici biçimde ‘sıfırlandığını’ gösteren emareler ortadadır.

Reklam

Haydi, daha açık yazayım:

FETÖ ölmemiş, dipdiri ayaktadır. Direnmektedir.

Kumpas mağduru bir eski Genelkurmay başkanı (yine – yeniden) “boru”yu gösterdiği anda, karşısında bir ‘Takkeli – Terli atletli’ cephe bulmuştur.

Reklam

Zafer Arapkirli’nin yazısı

SON HABERLER

TFF Başkanı Özdemir: Kulüpleri UEFA’dan ceza almasınlar diye kurtarıyoruz

Takımların harcama limitleriyle ilgili eleştirilere yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Biz kulüplerimiz tarafından yapılan suçlamaları asla kabul etmiyoruz… Federasyon olarak kulüplerimizi eğer kurtarıyorsak, UEFA’dan ceza almasın diye kurtarırız, herkes bunu böyle bilsin” dedi.

CHP’de CNN Türk’e boykot tartışması: Ana muhalefet partisinin neyi eksik?

CHP, MYK’da CHP’lilerin Demirören Grubuna ait CNN Türk haber kanalına çıkmama kararı alındığı duyuruldu. Bu kararı Hande Fırat’ın ‘Gece Görüşü’ programında Gazeteci Metin Özkan’ın Ekrem İmamoğlu’nun kayak tatilinden konuşulurken “Konu kayaksa kötü kayarım” ifadelerinin
tetiklediği anlaşılıyor. Özkan’ın bu seviyesiz dokundurması eleştirilere hedef oldu ve pek çok kişiye “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...