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Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: Şarkıcı Sıla kadar olamadınız

Bu soruyu bir kapalı toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzüne bizzat sorduğum (Neden gittiniz?) için, özellikle dikkatimi çekti. Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Madem ‘Tiyatro’diyordun, o zaman 15 Temmuz sonrasıYenikapı mitingine neden geldin?” lafını kastediyorum. 
Evet. İşte, böyle çıkarırlar insanın önüne Kemal Bey.

Bence, o dönemde darbe sonrası yapılmış en derli toplu ve sağlıklı analizle, hem İstanbul (üstelik Taksim) hem İzmir mitinglerinizde tavrınızı almış ve 10 maddelik manifestonuzu yayımlamışken, ne işiniz vardı o “YenikapıTiyatrosu”nda?

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Şarkıcı Sıla kadar olamadınız. O tavrı koyamadınız ya. Bugün böyle hatırlatırlar. Maalesef. Sizin adınıza samimiyetle üzüldüm.

Zafer Arapkirli’nin yazısı

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