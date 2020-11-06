Zafer Arapkirli: Sanki çok da fark edecekmiş gibi

Salı gününden beri neredeyse bir ‘Küçük Türkiye’ haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde tam bir ’31 Mart 2019 İstanbul havası’ yaşanmakta. Trump ve Biden taraftarları, kıran kırana bir yarış içinde oy sayımına odaklanmışken, seçimi kazanacağı anlaşılan Biden’a karşı, bizim çok yakından tanıdığımız şu ‘Bir şey olmamışsa bile mutlaka bir şey olmuştur’ kepazeliği sergilenmekte.

Ama asıl önemlisi, bu sonucun bizim için anlam ve önemini iyi hesap etmektir.

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Garip ve hatta komik biçimde, üstelik de Türkiye’ye karşı işlediği onca melanetten ve cinayetten sonra adeta ‘devam et devam et..’ dercesine bir tür ‘TrumpMani’ ve öteki taraftan bir ‘BidenFobi’ içine girmiş görünen iktidar yandaş ve yalakası besleme medyanın hali içler acısıdır.

Sanki çok da fark edecekmiş gibi.

Onlara ve herkese, İstiklal Savaşı kahramanı ve Cumhuriyetimizin kurucu önder kadrolarının müstesna ismi rahmetli İsmet İnönü’nün şu tarihi sözlerini hatırlatmak isterim:

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“Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmek gibidir (işin aslı bu zaten – yatağa girmemek lazım). Uyurken bile gözünü açık tutacaksın.”

Zafer Arapkirli’nin yazısı