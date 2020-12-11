Zafer Arapkirli: Kimse umutlanmasın

Gündemin üzerine asılmaya çalışılan altı harfli bir sözcükten oluşan neon ışıklı tabelanın, daha ilk harfinde, ‘R’ harfinde elinizde patlayan ve dağılan bir yazısından söz ediyoruz.

Çünkü demokrasi ile uzaktan yakından bir ilginiz yok. Çünkü bu ülkeyi sevmiyorsunuz. Çünkü bu ülkenin insanını sevmiyorsunuz. Çünkü bütün bildiğiniz şey, yandaşlarınızı pembe hayaller ile oyalayıp seçimden seçime oylarını alıp, vurgun düzeninizi sürdürmenin yeni yollarını ve yeni rant musluklarını icat ederek yola devam etmek.

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Ne ekonomide ne demokraside ne de hukuk alanında reform yapma kapasitesi ve hatta niyeti olan siyasi kadrolardan söz ediyoruz. Kimse umutlanmasın.

Zafer Arapkirli’nin yazısı