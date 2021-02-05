Zafer Arapkirli: İnsafsızlık etmeyin

İnsafsızlık etmeyin.

Bu ülkenin ve hatta dünyanın geleceğini emanet edeceğimiz, belki de bundan 5-10 yıl sonrasının Nobel’lerine layık bilim insanlarının, yöneticilerinin, düşünürlerinin, her meslekten başarılı bireylerin ve karar alıcılarının yetişeceği pırıl pırıl güzide bir eğitim kurumunun öğreticilerine ve öğrencilerine hakaret etmeyin. Onları, ‘provokatörlerin ve yabancı gizli servislerin maşası ve aleti olmakla’ suçlamayın. Bu toplumun yüz akı, en yüksek puanları alarak medarı iftiharımız bir eğitim kurumunun sıralarına oturmaya hak kazanmış o yüksek zekâlı ve aydınlık ufuklu gençleri, yakışıksız hakaretlerle şeytanlaştırmaya çalışmayın.

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O çocuklardan bazılarının, tüm çağdaş demokrasilerde kimsenin konu bile etmeyeceği şekilde, (hatta konu etmeye utanacağı bir şekilde) ‘Farklı cinsel tercihleri olabileceği ya da olanlara saygılı davranmaları’ gerçeği üzerinden “Zaten bunlar LGBTİ filan” diye aklınızca ‘aşağılamaya’ çalışmayın.

Zafer Arapkirli’nin yazısı