Zafer Arapkirli: İnadına kutuplaşma

İstiyorlar ki kimse aykırı bir görüş ve fikir beyan etmesin. Hatta, kafasından bile gönlünden bile geçirmesin böyle bir şeyi. Sussun, konuşmasın.

Yani “aynı kutupta” olsun.

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Yağma yok!..

Ülkemizin geleceğini düşünenler, ülkenin selametini kendine dert edinenler, sizinle aynı kutupta asla yer almayacak.

Bu, demokrasi ile istibdat rejimlerinin asla bir arada bulunamayacağı kadar net bir tabiat kaidesidir.

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Aklını mı yitirdin kardeşim?

İnadına kutuplaşma.

İnadına demokrasi.

İnadına laiklik.

İnadına hürriyet.

Senin kutbun başka.

Benimki başka.

Kusura bakma!

Zafer Arapkirli’nin yazısı