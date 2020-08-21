Zafer Arapkirli: İmamoğlu bazı atamalarda ciddi gaflar yapmayı sürdürüyor

Sayın Ekrem İmamoğlu yönetimi, bu değişimi bir ciddi ‘dönüşüm’ haline getirmek için beklenen pek çok çabayı gösterirken, bazı kadrolara yapılan atamalarda, gereksiz bir “Aman, her kesimi memnun edelim. Yandaş kadrolaşma izlenimi vermeyelim” kaygısı ile ciddi gaflar yapmayı sürdürmektedir. Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü’nün ve tescilli yandaş bir yazarın İBB Kültür Sanat Platformu’na atanması sadece öne çıkan 2 örnektir.

Atamalarda ‘parti-tanıdık-kendi çevreniz’ vb. kıstaslar değil, tabii ki ‘liyakat’ birinci sırada yer almalıdır. Ama onca yıllık hasarın müsebbibi bir zihniyetin kucağından gelenlerden başkası ya da ‘başka cenahlardan’ olup da yine de ‘layık’ kimse bulamıyor musunuz diye sorarlar insana.

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Zafer Arapkirli’nin yazısı