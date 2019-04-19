Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: İktidar partisi bu güzelim mega kente ayak bağı olmasın yeter

Bu noktadan sonra yapılacak şey tek ve bellidir: 
Sayın Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş 4 milyonun üzerindeki insanın iradesine saygı gösterip, salim kafayla işini yapmasına imkân tanımak. Ve tabii ki, tekerine çomak sokmadan, işini engellemeye çalışmadan, dün kendi İBB başkanlarına sağladıkları yetkileri bugün kısıtlamaya kalkmadan, yani “utanmazca yeni demokrasi ayıplarına” imza atmadan. Gölge etmesinler, başka bir şey gerekmez. Herkes kendi işini yapsın ve iktidar partisi ülkenin devasa sorunlarını çözmeye odaklanarak, bu güzelim mega kente ayak bağı olmasın yeter. 

Zafer Arapkirli’nin yazısı

Reklam

SON HABERLER

Canan Kaftancıoğlu olayı ve çöpe giden analizler

Bu seçim başarısında İmamoğlu’nun çok kısa süre içinde seçmene benimsettiği siyasi tarzının kuşkusuz belirleyici bir rolü var. Bunun yanında, İmamoğlu’na bu yolu açan ve mazbatayı getiren ve herkesin üzerinde mutabık olduğu iki isim daha var: Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu

Ekrem İmamoğlu’nun siyaset dili (2)

Bağırmadan, sükunetle, saygılı davranmanın ne denli önemli ve cazip olduğunu herkese göstermiş oldu. Artık bu üslup dışında bir tercihin muhalefette başarılı olamayacağı kanısındayım. Yaşasın sükûnet, direnç, terbiye ve saygı…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...