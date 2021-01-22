Zafer Arapkirli: Demokrasiyi duymak bile istemiyorlar

NEDEN GAZETECİ HEDEFTE?

Çünkü, kamuoyunu bilgilendirmek, haber vermek, demokratik hakların farkındalığının artması için çaba göstermek, bilginin, fikrin, muhalif görüşün dillendirilmesini, eleştirinin yaygınlaşmasını ve meşrulaşmasını sağlamak, gazetecinin görevi.

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Her Allahın günü aldığımız tehdidin ve sosyal medyada işittiğimiz hakaretin, yandaş, besleme ekranlardan arkamızdan sallanan küfürlerin haddi hesabı yok. Benim ne ‘İngiliz çipi takılmışlığım’ı bırakıyorlar, ne ‘bunak bilmemne’liğim, ne ‘Kirli Arap’lığımı. “Seni yaşatmayacağız” mesajlarının sayısını tutamadım bugüne kadar.

Demokrasiyi, bırakın özümsemek ya da öğrenmek, duymak bile istemiyorlar.

Zafer Arapkirli’nin yazısı