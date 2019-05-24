Zafer Arapkirli: CHP’de 81 ilin teşkilatı tam anlamıyla ‘mitili İstanbul’a atmış’ vaziyette



İmamoğlu’nun müthiş bir öz enerji CHP örgütünün görülmemiş yoğunluktaki sinerjisi ve hem de “İttifak Kuvvetleri”nin bu kez daha kararlı dayanışması ile 31 Mart’ı daha güçlü biçimde tekrarlama azmi ortada. CHP’nin söylemi, çarşamba günü Bomonti’deki görkemli kampanya startında bizzat kokladığım üzere, “Bu kez tartışma götürmeyecek bir ekseriyetle kazanıp çalınan mazbatayı geri alıyoruz” şeklinde.

Umut daha da büyük. Azim daha da güçlü. Çaba daha da büyük. 81 ilin teşkilatı, kelimenin tam anlamıyla “mitili İstanbul’a atmış” vaziyette.

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Diyelim ki başardılar. Bu kez (misal) 13 bin değil de 113 bin fark attılar. Ne olacak?

Zurnanın “zort” diyeceği yer orası işte.

YSK anahtarı, bu kez de devreye girmez mi? “Yok artık YeSe’nin Ka’sı!.” dediğinizi duyar gibi oluyorum. Bunu diyorsanız, perşembe günü açıklanan gerekçesiz gerekçe metnini okumamış olmalısınız. 250 sayfanın 200’ünü “şikâyetçi/başvuran”ın dilekçesindeki satırlarla şişiren bir kurumun, “Son, tartışmasız, itirazsız, temyizsiz karar verici” olduğunu unutmayın.

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Zafer Arapkirli’nin yazısı