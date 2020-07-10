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Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: CHP ‘mağdurlar kitlesi’ni arkasına alıp ittifakı kurmalı

Bu olağanüstü dönemden geçerken de bir önderlik, bir siyasi parti olabileceği gibi, çeşitli siyasi örgütlenmelerin de bir koalisyonu olabilir.

Bu tür bir örgütlenme, bugün Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından üstlenilebilir. Bu tezime en sağlam gerekçe de CHP’yi yönetenlerin ve üyelerinin hep savunageldikleri ‘Cumhuriyeti kuran parti’ olmalarıdır…

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Uzun uzun altını çizerek sıraladığım ‘mağdurlar kitlesi’ni arkasına alıp ‘Cumhuriyeti yıkım ekibi’ni iktidardan uzaklaştırabilecek bir ittifakın başarısı ancak ve ancak buna bağlıdır.

Zafer Arapkirli’nin yazısı

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