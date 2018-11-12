Zafer Arapkirli: CHP kim olduğunu, ne olduğunu bilmeyen bir parti durumunda

Cumhuriyet Halk Partisi, son 2025 yılın bu tür fırsatlarını doğru değerlendirememiş bir siyasi teşekkül niteliğini hiç bozamadığından, sürekli olarak “dizlerini dövme” ve sürekli olarak “Biz ne yapacağız şimdi? Biz nereye gidiyoruz şimdi” modundan çıkamamaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi, çok uzun bir süredir, kendi “6 Oku”nun bile tek tek tanımlanması konusunda, kafası tam olarak berrak olmayan, Devletçilikten Laikliğe, Milliyetçilikten Halkçılığa, Devrimcilikten Cumhuriyetçiliğe hiçbir maddede bu tanımlamaların içeriğini oturtamayan, kaç milyon üyesi varsa o kadarının tek tek ayrı bir fikir sahibi olduğu ya da hiçbir fikir sahibi olmadığı bir konumdadır. Kim olduğunu, ne olduğunu bilmeyen bir parti durumundadır.

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Kimse kusura bakmasın.

Zafer Arapkirli’nin yazısı