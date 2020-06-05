Zafer Arapkirli: CHP hiçbir şeyden korkmadan yeni bir adalet yürüyüşü başlatmalı

CHP, hiçbir şeyden korkmadan yeni bir Adalet Yürüyüşü başlatmalıdır. Bu Adalet Yürüyüşü, ille de konvoy oluşturup Ankara – İstanbul arasındaki yolu katetmek değildir. Bu yürüyüş, antifaşist tüm güçleri direnişe çağırmak olarak algılanmalıdır. Bunun bin türlü başka yolu vardır.

CHP bugüne kadar yaptığı (ama geçen kez Adalet Yürüyüşü’nde aştığı) üzere, ‘sokak’ lafından umacı gibi korkmaktan vazgeçmelidir. Anayasada toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Sokakta gösteri, miting, yürüyüş yapmak, ‘provokasyon’ ve ‘terörizm’ olarak algılatılması çabaları tersine döndürülmelidir. “Bizi sokağa çekmek istiyorlar. Oyuna gelmeyelim” söylemi terk edilmeli, iktidarın ‘Susss’ işareti yaparak parmağını dudaklarına götürme tavrına meydan okunmalıdır.

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Darbe önlenmeli, boşa çıkarılmalıdır.

Zafer Arapkirli’nin yazısı