Zafer Arapkirli: Bunun Türkçesi ‘IMF’siz IMF programı’

Bunun ‘Türkçesi’ni, yine konuyu bilen ekonomist arkadaşlarıma sorduğumda açık ve net biçimde telaffuz ediyorlar:

“IMF’siz bir IMF programı.”

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Hatta, daha da ötesi. Yıllardır ‘paçamızı (aklımdan geçenin daha edepli halini yazdım tabii) kurtarmakla’ övündükleri IMF’den daha ağır koşullarla borçlanacağımız bir süreçten söz ediyorlar.

Bu da Cumhurbaşkanı’nın çarşamba günü açıkça telaffuz ettiği ‘Acı Reçete’yi beraberinde getirecek. Yine “dümdüz ve kıvırmadan” tercüme edelim:

‘Reçete’ onlara, ‘Acı’ bize düşecek.

Zafer Arapkirli’nin yazısı