Zafer Arapkirli: Bakın.. özellikle seçiyorum bu liboş tanımını

Evet, bizlerin yani bu ülkenin vicdan sahibi, onurlu, hukuktan yana, utanması olan, biraz zekâsı ve aklı olan insanlarının (argo tabirle) “yemediği” bu yalanı, şimdi kabul ediyorlar. Ama kim? Suç ortakları… Yani o günlerin FETÖ yardakçıları, işbirlikçileri. O gün de bugün de iktidarı ellerinde bulunduranlar. Yani FETÖ-AKP koalisyonunun sözde “medyun” olmuş kanadı.

Yemezler hanımlar beyler!

Ve yemezler, o günlerde bu alçakça planı alkışlayan liboş tayfası. Bakın.. özellikle seçiyorum bu liboş tanımını. Bu ülkenin onurlu liberallerini tenzih ederek. Çünkü “liboş” sözcüğü, benim için o günlerde de, bugün de, hatta bu ülkenin tarihi boyunca muktedirlerin kuyruğuna takılarak, onların düdüğünü çalarak var olma telaşındaki, onursuz ve çapsız bir kısım sözde aydın tayfasını tanımlıyor.

Ama bütün bu onursuz alçaklıklara rağmen, o günlerde “askeri vesayeti bitiriyoruz” yalanlarına rağmen bu kumpasa ortak olanların bile, bildirilerle alkış tutanların bile, başlarına en ufak bir hukuksuzluk gelse, onların da hukukunu ve adil yargılanmaları gereğini savunmak bizlerin boyun borcudur. Bunu da hatırlatmamız gerekiyor.

Zafer Arapkirli’nin yazısı