Zafer Arapkirli: ‘Affedersiniz domuz’ da diyebilirdi, o kadarını yapmamış yani

‘Affedersiniz domuz’ da diyebilirdi. O kadarını yapmamış yani.

Aynı saatlerde, yani bu ‘I speech’ ve ‘Domuz etine bile karışmıyoruz’ kelamının edildiği saatlerde, Türkiye’nin caddelerinde trafik polisleri, arabaları durdurup (kendi araçlarında) ‘Neden sigara içiyorsunuz?’ diye insanları sorgulamaya ve ceza kesmeye başlanmıştı. Neden? Çünkü, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘çocukların bulunduğu araçlarda bile sigara içiyorlar. Olmaz öyle’ mealindeki sözleri, kolluk kuvvetleri tarafından ‘I order’ (ben öyle emrediyorum) olarak algılanmıştı.

Zafer Arapkirli’nin yazısı