Zabıtalar sayarken yoruldu: Balıkesir’de dilencinin üzerinden 71 bin lira çıktı

Balıkesir’de dilencilik yaparken yakalanan 78 yaşındaki A.D.’nin üzerinden 71 bin 59 lira çıktı.
Büyükşehir belediyesinin zabıta ekipleri bayram denetimleri sırasında, toplu taşıma merkezi yakınlarında dilenen A.D.’yi yakaladı.
Zabıta, A.D.’nin üzerinden çıkan 71 bin 59 liraya el koyarken, paranın büyük çoğunluğunun 5’er ve 10’ar liralık banknotlardan oluştuğu görüldü.
Zabıtaların sayarken yorulduğu parayı biriktiren A.D.’ye Kabahatler Kanunu uyarınca 109 lira para cezası kesildi. Balıkesir’e başka bir kentten gelen A.D., parayı dilencilikle biriktirdiğini söyledi.