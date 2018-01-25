Zabıtadan ‘şafak baskını’: İBB’yle CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin otopark kavgası

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İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) zabıtaları Kadıköy belediyesinin otoparkına sabah baskını yaptı.

İBB’ye bağlı ekipler, bugün saat 06.30 sıralarında Hasanpaşa Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde bulunan Kadıköy belediyesi binasının karşısındaki otoparka çevik kuvvet ve TOMA’yla geldi.

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Zabıtalar burada ‘Kadıköy belediyesi otoparkı’ yazılı tabelayı ve bilet kulübesini kaldırdı.

CHP’li Kadıköy belediyesi ekipleri de alana gelerek İBB’ye engel olmak istedi, sözlü tartışma çıktı. Araya polisin girmesiyle tartışmanın kavgaya dönmesi engellendi.

‘Yıllardır biz kullanıyoruz’

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İBB’nin 100 kişilik ekiple geldiğini belirterek otoparkın belediyenin ihtiyacı olduğunu, bunu vermeyeceklerini söyledi.

Nuhoğlu, otoparkın kamu malı olduğunu, ‘işgalciymiş gibi’ davranıldığını ifade ederek şunları kaydetti: “Memleketin bunca sorunu varken kamu kurumlarının birbiriyle dalaşması da doğru değil. Konuşarak her türlü sorun çözülebilir İstanbul büyükşehir belediyesinin ekipleri geldiler. Sanırım şu anda ekiplerini geri çekecekler. Mahkeme kararında çıkan şey tam olarak bu değil. Sonuçta burası yıllardan beri bizim kullandığımız bir yer. Bununla ilgili mahkeme kararı da olsa yöntem buraya sabah 06.30’da gelerek olmamalı.”

‘Mantık yok’

Kadıköy’ün CHP’li başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz işgalci değiliz. Biz vatandaşa hizmet yapan bir kurumuz. Buraya Kadıköy’ün ihtiyacı var. Yanı başında evlendirme dairesi var, bizim araçlarımız burada duruyor. Vatandaşlar burayı kullanıyorlar. Bu yöntemle kamu kurumları birbirleriyle ilişki kuramazlar ki… Kadıköy belediyesi buradaysa onun kullanması gereken bir alan. Bir mantığı olması gerekiyor. İşi gücü bıraktılar buraya mı kaldı iş? Burayı da kurulduğundan beri Kadıköy belediyesi kullanmış. Onlara da ait olsa bize de ait olsa mülkiyeti buranın ikimiz de kamuyuz. Ayrı ayrı yerlere hizmet etmiyoruz sonuçta, vatandaşlara hizmet ediyoruz. Vatandaşlar bu ülkenin vatandaşları.”