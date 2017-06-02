‘Yüzyüze’ ekibi greve başlayan Af Örgütü: Çalışanlarla hemfikiriz, elimizden geleni yapacağız

Uluslararası Af Örgütü, greve başlayan ‘Yüzyüze’ çalışanlarıyla hemfikir olduğunu belirterek çalışma sistemine dair bilgi verdi.

İnsanlara sokakta Af Örgütü’nün çalışmalarını anlatan ve kampanyalar için destek toplayan ‘Yüzyüze’ ekibi, çalışma şartlarından şikayet ederek dün Beşiktaş’ta greve başlamıştı.

Öncelikli talepler ise ‘çalışanlar arasında ücret eşitsizliğinin bir an önce giderilmesi, iş şartlarının iyileştirilmesi ve güvenceli çalışma.’

Ekibin açıklamasında “Yüzyüze projesinin çalışanları, Sendikalı (Sosyal-İş) Af Örgütü çalışanlarının sahibi olduğu birçok temel haktan ve yol, eğitim ödeneği gibi birçok sosyal haktan yoksun bırakılarak bir insan kaynakları şirketinde çalışıyor gösterilmektedir” denmişti.

‘Seslerini duyurmaları doğal hak’

İnternet sitesinden greve ilişkin yazılı açıklama yapan Af Örgütü, ‘kurumda emekleri olan ‘Yüzyüze’ çalışanlarının bu konuda kendilerini ifade etmeleri ve tepkilerini duyurmalarının en tabi hakları’ olduğunu kaydetti.

2011’de başlayan ‘Yüzyüze’ projesinde sıklıkla kısa süreli çalıştıktan sonra ekipten ayrılan ve ekibe yeni katılan çalışanların olduğunu aktaran örgüt, bu nedenle projenin insan kaynakları şirketinden hizmet alarak yürütüldüğünü ifade etti.

Çalışma şartları nasıl?

2009’da Sosyal-İş sendikasıyla ilk toplu sözleşme imzanlandığını, 2014’te de ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmelerine dayanarak toplu iş sözleşmesi imzalayan ilk kurum olduklarını aktaran Af Örgütü, şunları kaydetti: “Yüzyüze projesi ise yarı zamanlı çalışmak isteyen insanların yer aldığı bir çalışma olarak planlandı. Ekiplerin büyüklüğü ve çalışma saatleri de buna göre tasarlandı. Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü’nün başta Avrupa’da olmak üzere çeşitli şubelerinde de Yüzyüze çalışmalarında ajanslardan hizmet alınıyor. İtirazda bulundukları çalışma sistemi, gerek Uluslararası Af Örgütü gerek diğer STK’lar tarafından bu alanda yıllarca uygulanmış olan bir yöntem. Alternatif bir çalışma sistemi oluşturmak, projenin özelliği nedeniyle ciddi zorluklar içeriyor. Şu anki koşullarda Yüzyüze çalışanları saatlik asgari ücretin üzerinde bir miktar olan saatte 7 TL ile çalışmaya başlıyor ve üç ayını dolduran çalışanlara saatlik ücretlerinde kademeli artış sunuyoruz. Bunun yanı sıra, son derece makul hedefler içeren bir prim sistemi de uyguluyoruz. Yüzyüze çalışanlarının tamamının sigortası elbette ödeniyor ve ek olarak yemek ücreti de alıyorlar. Çalışma günlerinde, günde yedi saat olan mesailerine iki saat ücretli mola da dahil.”

‘Hemfikiriz’

Hedeflerinin ‘Türkiye’deki destekçileri artırarak hem daha aktif ve etkili çalışmalara imza atmak, bu sayede de Yüzyüze çalışanlarına, kendilerini daha çok memnun edecek ücret ve koşullar sunabilmek’ olduğunu anlatan örgüt, “Yüzyüze çalışanlarıyla hemfikiriz ve çalışmaya başladığımız günden bu yana elimizden geleni yaptığımızı ve yapmaya devam edeceğimizi duyururuz” dedi.