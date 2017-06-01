‘Yüzyüze’ ekibi grevde: Af Örgütü’nün misyonuna yakışmayan koşullarda çalışıyoruz

Uluslararası Af Örgütü’nün ‘Yüzyüze’ ekibi, taşeron olarak çalıştırıldıkları gerekçesiyle greve başladı.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre insanlara sokakta Af Örgütü’nün çalışmalarını anlatan ve kampanyalar için destek toplayan ‘Yüzyüze’ elemanları, bugün Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda yaptıkları basın açıklamasıyla greve başladıklarını duyurdu.

Açıklamada ‘Af Örgütü’nün kendi misyonu ve prensipleriyle örtüşmeyecek koşulları çalışanlarına dayattığı’ belirtildi.

Çalışanlar arasında ücret dengesinin söz konusu olmadığı, saha çalışanlarına yönelik ciddi bir haksızlık ve ayrımcılığın yaşandığı ifade edilen açıklamada “‘Yüzyüze Projesi’nde çalışanlar güvencesiz bir şekilde çalıştırılmaktadır” dendi.

‘Birçok temel ve sosyal haktan yoksun bırakılıyoruz’

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Yüzyüze projesinin çalışanları, Sendikalı (Sosyal-İş) Af Örgütü çalışanlarının sahibi olduğu birçok temel haktan ve yol, eğitim ödeneği gibi birçok sosyal haktan yoksun bırakılarak bir insan kaynakları şirketinde çalışıyor gösterilmektedir. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan insan haklarına duyarlı bireyler olarak bu durumun işçi haklarına dolayısıyla insan haklarına aykırı olduğunu düşünmekteyiz.”

İş bırakan çalışanlar açıklamanın sonunda Af Örgütü’ne taşeronu bitirme çağrısında bulundu: “Çalışanlar arasında ücret eşitsizliğinin bir an önce giderilmesi, iş şartlarının iyileştirilmesi ve güvenceli çalışma talebimizi sizlerle paylaşıyoruz. Af Örgütü’nden beklentimiz en başta kendi çalışanlarının haklarını gözeten bir yaklaşımı benimseyerek hayata geçirmesidir. Bu talebimiz yerine getirilene kadar bugünden itibaren iş bırakarak greve başlamış bulunmaktayız.”