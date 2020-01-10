Yüzüne kezzap atılan Berfin’den Erdoğan’a: Kızı yerine koyduğu için teşekkür ederim

Eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in yüzüne kezzap attığı Berfin Özek (20), Cumhubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Çeltik’e verilen 13.5 yıl hapis cezasını az bulduğunu açıklamasının ardından, “Cumhurbaşkanımız beni kızı yerine koyduğu, savcılara vicdandan bahsettiği için çok teşekkür ederim. Bu söyleminden sonra morallerimiz yükseldi” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Çeltik, Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Özek’in geçen yıl 15 Ocak’ta dershaneden evine giderken yolunu kesip yüzüne kezzap atıp kaçmıştı. Uzun süre tedavi gören Özek’in yüzünde yanık izleri kalmış, sağ gözünü kaybetmişti. Ameliyatla göz kapakları ve dudağı yeniden yapılmıştı.

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Çeltik İskenderun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada salı günü görülen duruşmada ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmanın ardından cezayı yetersiz bulduğunu, yaşadığı acıların karşılığı olmadığını ve tek başına sokağa çıkamadığını söyleyen Özek, Erdoğan’ın sözlerinin kendisini umutlandığını ve adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.

Berfin şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bu kararı beni çok duygulandı. Öncelikle beni kızı yerine koyduğu için, savcılara vicdandan bahsettiği için çok teşekkür ederim. Bu söyleminden sonra morallerimiz yükseldi. Morallerimiz düşmüştü. Yargı dünyasının vicdanen karar vermelerini söyledi, bu beni çok mutlu etti. Sosyal medyada da kampanyalar başlatıldı. Sokağa çıkma endişelerim hala devam ediyor. Bir nebze de olsa rahatladık. Eski halime hiçbir şekilde dönemeyeceğim. Gözlerim belki görmeyecek. Tabii daha yüksek ceza almasını istiyorum. Her şeyin daha güzel olacağını umuyoruz. Adaletin sağlanacağına eminiz.”

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Anne Zeynep Özek ise Erdoğan’ın konuşmalarının kendisini çok duygulandırdığını vurgulayarak, “Bu süreçte eminim ki kızım da iyi olacak. İlk başta çıkmaz bir sokağa girmiştik, ‘Ne yaparız, ne ederiz?’ diye. Bize sahip çıkan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Avukat: Cumhurbaşkanının ön ayak olmasını diliyoruz

Özek’in avukatı Mehtap Sert de cezanın kendilerini tatmin etmediğini ifade ederek şöyle devam etti: “Bu sebeple biz bu hukuk mücadelesini istinafa itiraz etmeye karar verdik. Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan, Berfin’in yanında olduğuna dair bir açıklama geldi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan buna dair bir açıklama geldi. Bu açıklamanın kadına şiddetle mücadele anlamında anlamlı buluyoruz ve Cumhurbaşkanı’nın bu samimiyetini devam ettirmesini ve bu alanda gereken şeylerin yapılması için ön ayak olmasını diliyoruz.”

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, dün, Beştepe’de düzenlenen engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşmasında Özek’e yer ayırmış şunları söylemişti: “Geçenlerde bir namussuz, bir alçak, kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın? Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin. Yoksa böyle bir hak olur mu, böyle bir adalet olur mu, buna mı bakacaksın? Onun için buradan ben tüm yargı dünyasına da sesleniyorum; bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın. Her zaman söylüyorum; benim yolum kanun yolu değil, hukuk yoludur. Hukuk eşittir, kanun değildir. Bir defa bunu iyi anlamamız lazım.”