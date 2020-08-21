Yüzüne çil dövmesi yaptıran kadının sonucu gözyaşlarıyla anlattığı video viral oldu

Bir kadının yüzüne çil dövmesi yaptırdıktan sonra ortaya çıkan sonucu ağlayarak paylaştığı TikTok vidoesu viral oldu.

Fotoğraflar: TikTok

Daha önceki videoları ortamala 3 bin izlenen ‘runitmomma‘ isimli kullanıcının çil sahibi olma hevesinin sonucunu paylaştığı video 4 milyona yakın izlendi.

Reklam

Yüzünde hafif çilleri olan gülümseyen bir kadının fotoğrafıyla başlayan videoda arkada ağlayan bir kadının sesi duyuluyor: “Şu an ağlıyorum çünkü çok çirkinler” diyen kadın istediği görüntünün fotoğraftaki gibi olduğunu söylüyor. “Ancak sonunda bunu aldım” diyen kadın kendi ‘çilli‘ halinin fotoğrafını gösteriyor.

Videonun bu kadar ilgi görmesi üzerine devamını çeken kadın bir seneye yayılan lazerle sildirme işleminin ardından şimdi daha doğal görünümlü çillere kavuştuğunu anlatıyor.

Başına gelenleri ibret öyküsü olarak anlattığını söyleyen kadın “Ben salaklık ettim. Yüzünüze dövme yaptıracaksanız iyi araştırdığınızdan ve deneyimli birine yaptırdığınızdan emin olun” diyor.