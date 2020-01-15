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Yaramazlara biraz batar!

Yüzüklerin Efendisi’nin dizi uyarlamasının kadrosu belli oldu

ABD’li teknoloji şirketi Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin şubat ayında Yeni Zelanda’da prodüksiyona gireceğini açıkladı ve oyuncu kadrosundaki isimleri paylaştı.

Amazon’un 1 milyar dolardan (5 milyar 900 milyon lira) fazla bütçe ayırdığı Güney Afrika doğumlu Britanyalı yazar J.R.R. Tolkien’ın ‘Yüzüklerin Efendisi’ serisindeki kitaplarından yola çıkan dizi uyarlamasının ilk sezonu 20 bölümden oluşacak.

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Şirketin dizi projesi için açtığı resmi Twitter adresinden oyuncu kadrosundaki isimler ilk defa paylaşıldı: Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickersve Daniel Weyman.

Ayrıca kadroda ‘Taht Oyunları’ dizisinde Ned Stark karakterinin gençliğini canlandıran Robert Aramayo da yer alıyor.

Oyuncuların hikayedeki hangi karakteri canlandıracağı ya da dizinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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