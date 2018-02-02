Yüzük ‘silah’ sayıldı: Lise öğrencisini yumruklayan saldırgana 18 ay hapis talebi

Kadıköy’de yolda yürüyen lise öğrencisi kıza yumruk atınca tutuklanan saldırgana 18 ay hapis cezası istendi.

Caferağa mahallesinde A.K.G. isimli adam, tanımadığı 17 yaşındaki B.G.K’ya 26 Ocak’ta sokak ortasında yumruk atmış, yakalanmasının ardından önce serbest bırakılmış sonra tutuklanmıştı.

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Konuyla ilgili Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede adamın aralarında hiçbir söz ve tartışma geçmeyen müştekiye parmağında yüzük bulunan eliyle vurduğu belirtildi.

İddianamede öğrencinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun ve burun kökü çevresinde 1 santimetrelik yüzeysel cilt kesiğinin oluştuğu, yarasının hayati tehlike içermeyen basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu anlatıldı.

‘İttirdim’ demiş

İddianamede şüphelinin soruşturma aşamasındaki savunmasında şikayetçiyi tanımadığını, onu yürümekte olduğu kaldırımdan ittirmek suretiyle eylemi tevil yoluyla kabul ettiği, böylelikle silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eliyle müştekiyi darp etmek suretiyle yaraladığı anlatıldı.

Adamın ‘silahla kasten basit yaralama’ suçundan altı aydan 18 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.