Yüzü maskeli saldırganlar Suriyeliler’in yaşadığı evi bastı: Bir ağır yaralı

İstanbul Sultangazi’de Suriyeli ailenin kaldığı eve yüzleri maskeli dört kişi tarafından silahlı baskın düzenlendi. Yedi kişinin yaşadığı öğrenilen evde bir kişi başından silahla vurularak, ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Gazi Mahallesi’nde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Suriyeli ailenin evine saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz, maskeli dört kişi geldi.

Reklam

Eve giren şüpheliler içeride bulunan yedi kişilik aileyi etkisiz hale getirdi.

Şüpheliler evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başından vurdu.

Reklam

Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, evde bulunan yakınları da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan Suriyeli’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.