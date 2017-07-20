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Yüzme öğretme bahanesiyle istismar: 84 yaşındaki emekli profesöre 18 yıl ceza

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Aydın’da dört kız çocuğunu yüzme öğretme bahanesiyle istismar etmekle suçlanan 84 yaşındaki emekli profesöre 18 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

H.S.K.

İddiaya göre emekli profesör H.S.K., Didim’deki Vettur tatil sitesinde 2008-2013 yıllarında yaşları beş ile 15 arasında değişen dört çocuğu istismar etti.

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Ailelerin şikayeti sonrası gözaltına alınan profesör, tutuklanarak Söke Cezaevi’ne gönderildi.

Ağır ceza mahkemesinde açılan davada ifade veren iki tanık, profesörün, çocukların cinsel organlarına dokunarak istismarda bulunduğunu anlattı. Profesör suçlamaları reddetti.

Mahkeme, H.S.K.’yi her çocuk için tek tek cinsel istismar suçundan cezalandırarak toplamda 18 yıl dokuz ay hapis cezası verdi.

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