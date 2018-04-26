Yüzlerce ODTÜ’lü ‘Koçfest’i protesto etti: Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir

ODTÜ öğrencileri, üniversitedeki Devrim Stadı’nda Koç Holding sponsorluğunda festival yapılmasını protesto etti. Rektörlük binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, ‘Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir’ yazılı pankart açtı.

ODTÜ’deki 32’nci Bahar Şenliği Ankara valiliği tarafından ‘güvenlik’ gerekçesiyle yasaklanmıştı. Dört gün olarak düzenlenen şenliğin, bu yıl Ankara valiliğinin talimatıyla yalnızca 9 Mayıs günü olmak üzere bir gün yapılmasına izin verilmişti. Ancak 26-27 Nisan tarihli ‘Koçfest’e yönelik kısıtlayıcı bir önlem alınmamıştı.

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Evrensel’in haberine göre, festivali protesto etmek için rektörlük binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, ‘Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir’, ‘Mustang go home, Koçfest istemiyoruz!’ yazılı pankartlar taşıyarak “Sermaye defol ODTÜ bizimdir”, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” diye slogan attı.

‘Öğrencilerin bisikletle giremediği stada TIR girdi’

Öğrenciler adına konuşan Özgür Gür, öğrencilerin yıllardır kendi emekleriyle ördüğü bahar şenliğinden de vazgeçmeyeceklerini, önümüzdeki günlerde yapılacak ‘Devrim’ ve ‘Onur’ yürüyüşlerini korumak için bir arada olduklarını vurguladı.

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“Bunların hepsi bizim geleneğimiz” diyen Gür, en barışçıl şekilde özgürlüklerine sahip çıkacaklarını dile getirerek öğrencilerin bisikletleriyle, sandalyeleriyle giremediği stadyuma tırların, spor arabaların girmesine izin verildiğini söyledi. Rektörlüğün durumdan haberi olmadığını iddia ettiğini aktaran Gür, bunun gerçekçi olmadığını dile getirdi.