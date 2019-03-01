Yüzlerce işçi çıkarmıştı: Rönesans holding başkanı Forbes’a göre en zengin Türk

Geçen yıl bazı projelerini kriz nedeniyle durduran ve yüzlerce çalışanını işten çıkaran Rönesans Holding’in Başkanı Erman Ilıcak, 3.8 milyar dolarlık (yaklaşık 20,5 milyar lira) servetiyle son beş yıldır listede ilk sırada yer alan Murat Ülker’i geride bırakarak Forbes’un ‘En Zengin 100 Türk’ listesinin zirvesine yerleşti.

Kaynak: Forbes

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinin inşaasını yapan Rönesans ekonomik kriz nedeniyle İzmir’de iki projesini durdurmuş, 2018 yılı boyunca aralarında beyaz yakalıların da olduğu yüzlerce çalışanını işten çıkarmıştı. İzmir’de durdurulan AVM inşaatından 300, toplamda 500 kişiyi işten çıkarttığı belirtilmişti.

Reklam

1993 yılında Rusya’da kurulan Rönesans İnşaat, AKP döneminde aldığı ihalelerle büyüyen şirketlerden biri. Erman Ilıcak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ‘denge bulucu’ kimliğiyle de gündeme gelmişti.

100 Türk’ün serveti 99.9 milyar dolar

Forbes’un sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalara göre, 119 kişiden oluşan Forbes 100’ün toplam serveti 99.9 milyar dolar (534 milyar lira). 3.7 milyar dolar (yaklaşık 20 milyar) servetiyle ikinci sırada Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer alırken, üçüncü sırayı 2.1 milyar dolar (11 milyar lira) servetleriyle Fiba Holding Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Samumed Holding kurucusu Osman Pınar paylaştı.

Listeye giren en genç isim – son 14 yıldır en genç isim – merhum Mustafa Koç’un kızı Aylin Koç oldu.

Reklam

Ülker birinciliği 100 milyon dolarla kaçırdı

Geçen sene Türkiye’den 40 dolar milyarderinin bulunduğu listede bu yıl 11 isim dolar milyarderi ünvanını kaybetti ve Türkiye’deki dolar milyarderi sayısı 29’a düştü. Söz konusu 29 isim Forbes Amerika Global listesine de girecek, toplam servetleriyse 49.4 milyar dolar.

Dolar kuru milyarder sayımızı düşürdü

Listede son beş yıldır zirvede olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Erman Ilıcak’ın ilk sırayı almasıyla ‘100 milyon dolar farkla’ birinciliği kaçırdı. Önceki yıllarda Erol Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Emin Karamehmet, Ferit Şahenk de listenin ilk sırasında yer almıştı.

Forbes En Zengin 100 Türk listesinin ilk 20 ismi ise şöyle:

1- Erman Ilıcak (Rönesans Holding) – 3.8 milyar dolar

2- Murat Ülker (Yıldız Holding) – 3.7 milyar dolar

3- Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding)

3- Osman Kibar (Samumed) – 2.1 milyar dolar

5- Ferit Şahenk (Doğuş Holding) – 2.0 milyar dolar

6- Semahat Arsel (Koç Holding) – 2.0 milyar dolar

7- Ahmet Çalık (Çalık Holding) – 1.9 milyar dolar

7- Filiz Şahenk (Doğuş Holding) – 1.9 milyar dolar

7- Rahmi Koç (Koç Holding) – 1.9 milyar dolar

10- Melih Abdulhayoğlu (Comodo) – 1.8 milyar dolar

10- Suat Günsel (Yakın Doğu Üniversitesi) – 1.8 milyar dolar

12- Nihat Özdemir (Limak Holding) – 1.7 milyar dolar

12- Sezai Bacaksız (Limak Holding) – 1.7 milyar dolar

12- Suna Kıraç (Koş Holding) – 1.7 milyar dolar

15- Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding) – 1.6 milyar dolar

15- Hamdi Ulukaya (Chobani Yoghurt) – 1.6 milyar dolar

15- Turgay Ciner (Park Holding) – 1.6 milyar dolar

18- Faruk Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding) – 1.5 milyar dolar

19- Mehmet Ali Aydınlar (Acıbadem) – 1.4 milyar dolar

20- Murat Vargı (MV Holding) – 1.3 milyar dolar