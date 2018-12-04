Bin dönüm ıspanak çürümeye bırakıldı: Seneye pahalılaşabilir

İzmir’in Foça ilçesinde, çiftçiler devlet desteğinin yetersizliği yüzünden ıspanağı maliyetine bile satamadıkları gerekçesiyle toplamıyor. Tarlalarda kalan yüzlerce dönüm ıspanak, çürümeye terk edildi.

Foça’nın kırsal Gerenköy Mahallesi’nde toplam 1.000 dönüm arazide ıspanak yetiştiren üreticiler, gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

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Ürünlerine maliyetine bile alıcı bulamayan üreticiler, soğan fiyatlarında yaşanan artışın, böyle giderse gelecek yıl ıspanak ve diğer ürünlerde de yaşanacağını ileri sürdü.

“Devlet, pahalandı diye soğan, patates depolarını basıyor ama çiftçinin elinde kalan ürün için hiç kimse bir çare bulmuyor” diyen üretici Mustafa Kahraman, seneye ıspanak ekimi olmayınca fiyatların yükseleceğini belirtti.

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Bir diğer ıspanak üreticisi İlhami Gülay ise devlet desteklerinin maliyetler karşısında çok zayıf kaldığını belirterek, gübrede, mazotta, tohumda yüzde 70’lere varan artışlar yapıldıktan sonra yüzde 10 gibi indirimle ‘adeta kandırılmaya çalışıldıklarını’ söyledi.